Santos desiste de vender Felipe Jonatan, recuperado de lesão

A diretoria do Santos desistiu de abrir mão do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para a temporada de 2024. Jogador que esteve lesionado ao longo do ano passado ele negociava com o Fortaleza, mas as conversas não foram adiante. Dessa forma, a comissão técnica e a alta cúpula do Peixe acharam, por bem, manter o jogador e aproveitá-lo para o período de treinos visando o Paulistão, que começa em menos de duas semanas.

Felipe Jonatan sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em abril do ano passado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e precisou ser submetido a cirurgia ainda antes do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ficou fora de combate durante toda a sequência de 2023 e a princípio, não fazia parte dos planos. Mas a marcha dos acontecimentos e sua recuperação acabaram o colocando de volta no plantel.

Tanto é que Felipe Jonatan já estava até presente na apresentação do grupo, no último fim de semana. Recuperado de sua lesão, ele reúne condições físicas e pode até figurar entre os atletas que entram em campo diante do Botafogo-SP, no próximo dia 20. No elenco, o técnico Fábio Carille tem ainda Jorge, que chegou por empréstimo, e Kevyson como opções para a lateral esquerda. Já Dodô poderá ser negociado e treina em separado.

Com a camisa do Santos, Felipe Jonatan tem 196 jogos e seis gols marcados. Ele chegou em 2019, contratado por R$ 6 milhões, junto ao Ceará. Seu contrato com o Peixe vai até fevereiro de 2025.

