Manchester United vence o Wigan com tranquilidade e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United está classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, pela terceira fase, os Diabos Vermelhos enfrentaram o Wigan em um clássico local e venceram por 2 a 0. Diogo Dalot e Bruno Fernandes marcaram os gols no DW Stadium.

Dessa forma, os Red Devils estão garantidos na quarta fase, equivalente aos 16 avos de final. O adversário, porém, ainda não está definido. O rival sairá do confronto entre Eastleigh e Newport County, que se enfrentam nesta terça-feira.

Como esperado, o Manchester United fez valer a força diante de uma rival da terceira divisão. Afinal, desde o começo da partida os comandados de Erik ten Hag pressionaram muito. O primeiro gol, contudo, saiu apenas aos 22 minutos. Dalot recebeu de Rashford na entrada da área e bateu com extrema categoria de chapa no cantinho.

Os Diabos Vermelhos não diminuíram o ritmo na etapa final e seguiram pressionando. O United marcou mais uma vez, desta vez em cobrança de pênalti. Aos 28, Bruno Fernandes foi derrubado por Liam Shaw após carrinho, e o árbitro não teve dúvidas. Na cobrança, o próprio português finalizou, deslocando o goleiro para ampliar.

Wigan e Manchester United voltam a campo no próximo fim de semana, pelos seus respectivos campeonatos nacionais. O Wigan encara o Northampton, pela League One, enquanto os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Tottenham, pela Premier League.

