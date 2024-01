Após vencer a sua partida de estreia na Copinha, o Flamengo volta a campo nesta segunda-feira (8/1) pela segunda rodada do Grupo 19 da competição. O seu rival será o São Bento, às 20h30 (de Brasília), no José Liberatti, em Osasco. O time paulista vem de derrota e, assim, o Rubro-Negro pode garantir a sua classificação à próxima fase em caso de vitória. E a Voz do Esporte transmite o jogo a partir das 19h45, com um pré-jogo com todas as informações da partida.