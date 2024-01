São-Carlense x Fluminense: onde assistir ao jogo da terceira rodada da Copinha

Classificado para a próxima fase, o Fluminense volta a campo, nesta terça-feira (9), para a última rodada da primeira fase da Copinha. Nesse sentido, os Moleques de Xerém medem forças com os donos da casa São-Carlense, às 17h (de Brasília), no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, interior de São Paulo.

De um lado, o Tricolor tem 100% de aproveitamento no Grupo 13 e já está na próxima fase da competição mais importante das divisões de base. Do outro, a equipe paulista precisa vencer para não depender do resultado da outra partida do grupo entre Lagarto-SE e São Raimundo-RR. Caso fiquem no empate ou sejam derrotados, os donos da casa precisarão torcer por um empate no outro jogo.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (9) terá a transmissão do SporTV, canal fechado.

Como chega o São-Carlense

Depois de empatar os dois primeiros jogos, a equipe terá que vencer o líder do Grupo 13 para avançar à próxima fase. Vale destacar, portanto, que esta é a terceira participação do São-Carlense na história da Copinha. Sendo assim, a equipe jamais avançou de fase, e também nunca venceu uma partida no torneio.

Como chega o Fluminense

Com duas vitórias seguidas, o Tricolor segue na busca pelo hexa. Apesar de ter cinco títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989), não vence a Copinha há 35 anos. Em campo, portanto, a equipe ainda não teve uma grande atuação e tem tido o desempenho para avançar de fase. Contra o Lagarto-SE, aliás, venceu por apenas 1 a 0, garantido seu lugar na próxima fase, com tranquilidade.

SÃO-CARLENSE x FLUMINENSE

3ª Rodada Grupo 13 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: 9/1/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, em São Paulo

São-Carlense: João Victor; Juan Lopes, Paulo, Pedro Manoel, Mayke; Nicolas, Guilherme Luiz, Luis Felipe, Fellipe; Francisco, Kaynan. Técnico: Lucas Cordeiro.

Fluminense: Álvaro; Julio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra , Léo Jance; Freitas, Fábio, João Lourenço, Agner, Riquelme Felipe; Kelwin.Técnico: Caio Couto.

Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior

Assistente 1: Bruno Nunes de Moraes

Assistente 2: Gabriel Rodrigues Santos

