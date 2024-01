Botafogo vence Francana e avança em primeiro na Copinha

O Botafogo sub-20 venceu a Francana por 1 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira (08). O jogo, vale lembrar, foi pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. O gol foi de Kayque, de pênalti, na etapa incial.

Dessa forma, o Glorioso encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha, com 100% de aproveitamento. Afinal, antes o Bota tinha despachado Tirandentes-PI e Rio Claro-SP. A segunda classificação ficou com os piauienses. Assim, curiosamente, os paulistas do grupo não se classificaram.

O Botafogo, aliás, ainda vai conhecer o seu adversário na próxima fase. Será Chapecoense, Novorizontino ou Jacuipense. Duas fases depois, vale destacar, será a de oitavas de final. A grande decisão, como reza a tradição, está marcada para o dia 25 de novembro, na capital paulista.

A Francana precisava de uma vitória por dois gols de diferença. Assim, partiu com tudo para cima e deu muito trabalho ao Botafogo. O Glorioso, aliás, contou com boas defesas do goleiro Heitor. Afinal, os donos da casa tiveram boas chances com Higor, Luquinha e Diego. Aos 16, porém, o atacante Kayque foi derrubado por Pedro Henrique na grande área: Pênalti, que ele mesmo bateu e converteu.

O gol, então, fez o time da casa precisar de três gols para eliminar o Botafogo. Assim, os paulistas viram o Bota crescer na partida e ter boas oportunidades. Na primeira etapa, Kaique e Fabiano levaram perigo. Na segunda etapa, o Alvinegro aumentou a pressão e exigiu grandes defesas de Michel. Ele, aliás, foi eleito o melhor em campo. No entanto, a rede não voltou a balançar.

