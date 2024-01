Pedro, do Flamengo, treina de óculos escuros após cirurgia nos olhos

Após as férias, o Flamengo se reapresentou, nesta segunda-feira (8), para iniciar a pré-temporada no Ninho do Urubu. Nesse sentido, um detalhe chamou a atenção, visto que Pedro realizou a atividade com um óculos escuro. Isso aconteceu, pois o atacante realizou uma cirurgia nos olhos e teve que utilizar o objeto para proteger o local do sol e da claridade.

No fim de 2023, o camisa 9 fez uma correção de miopia e astigmatismo com uma intervenção cirúrgica no local. Assim, o atleta utilizará o óculos somente no mês de janeiro durante os treinamentos para não ajudar na recuperação dos olhos.

Na última temporada, o jogador estufou a rede 29 vezes em 35 partidas. Cabe salientar que foi o ano em que Pedro mais fez gols na carreira, apesar do Flamengo ter passado em branco, sem qualquer título. O atacante é um dos principais nomes do elenco e desde a chegada de Tite voltou a se firmar como titular e foi o artilheiro da equipe no ano.

Durante a reapresentação, Tite ainda não contou com De La Cruz, que desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9), no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Além disso, o meio-campista será apresentado oficialmente na sexta-feira (12), às 14h15h (de Brasília)

