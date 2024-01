Marília x Corinthians: onde assistir à terceira rodada da Copinha

O Corinthians encara o Marília nesta terça-feira (08), às 21h30, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, pela terceira e última rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão chega embalado após vencer as duas primeiras partidas e já garantir sua classificação para a próxima fase. Já o time do interior venceu apenas um jogo e precisa de um resultado positivo para avançar na competição.

Onde assistir

O duelo será transmitido no SporTV.

Como chega o Marília?

O Marília começou mal a Copinha, após decepcionar na estreia e perder por 3 a 0 para o Bangu. Contudo, a equipe se recuperou na segunda rodada, vencendo o Ji-Paraná por 2 a 0, com dois gols de Luiz Gabriel no segundo tempo. O time da casa ainda tem chances na última rodada da fase de grupos, mas tem que ganhar do líder Corinthians, ou empatar e torcer para o Bangu perder para o Ji-Paraná.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Corinthians, maior campeão da Copinha, é outro time que chega com status de favorito para as fases mais agudas da Copinha. Afinal, logo na estreia, o Timão atropelou o Ji-Paraná por 6 a 0 com enorme facilidade. Na segunda rodada, o jogo diante do Bangu foi bem mais equilibrado, sendo vencido pelo Alvinegro pelo placar mínimo. Assim, o clube do Parque São Jorge joga apenas para cumprir tabela, já que está classificado para a próxima fase.

MARÍLIA X CORINTHIANS

3ª Rodada Grupo 10 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: 9/1/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, Marília (SP)

Marília: João Girard; Lucas Gabriel, André da Silva e Marlley; Túlio, Natanael e Eric Campoli; Bruno Gabriel, Samuel Henrique e Luiz Gabriel. Técnico: Xande Almeida.

Corinthians: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Breno Bidon, Ryan e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook