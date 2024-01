Marcelo Teixeira detalha situação do Santos com Fábio Carille

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou nesta segunda-feira (8) sobre a situação envolvendo o técnico Fábio Carille. O V-Varen Nagasaki, clube japonês onde o treinador trabalhava até o fim do ano passado, reclama de uma série de irregularidades na transação e afirma, inclusive, que não foi compensado financeiramente. Além disso, sequer teria sido avisado pelo treinador de que ele estava indo para o Peixe. Assista, no vídeo abaixo.

