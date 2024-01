Flamengo passa pelo São Bento e encaminha a classificação à 2ª fase da Copinha

O Flamengo encaminhou a sua classificação para a segunda fase da Copinha SP. Afinal, nesta segunda-feira (8/1), no José Liberatti, em Osasco, venceu o São Bento por 2 a 1, gols de Lorran e Werton (Gustavo, num golaço de falta, descontou). Assim, como venceu na estreia, manteve a liderança do Grupo 19, com seis pontos. Com a derrota, o São Bento segue com zero. Mas ainda com alguma chance de classificação. Afinal, Audax e São José estão com três pontos e podem ser ultrapassados no saldo de gols pelo time de Sorocaba.

Na próxima rodada, nesta quinta-feira, mais uma vez em Osasco, o Rubro-Negro enfrenta o Audax e um empate garante a primeira colocação. O outro duelo será entre São Bento e São José.

Fla chega aos gols no primeiro tempo

O Flamengo saiu na frente com um gol logo aos sete minutos. Após passe em profundidade, Werton recebeu na área e deu para Lorran mandar para a rede. Envolvente, o Rubro-Negro seguiu dominante e ampliou aos 35. Petterson triangulou com Pedro Estevam, foi ao fundo e cruzou para Werton. Na pequena área, o craque do time se jogou na bola e mandou para o gol vazio.

No segundo tempo, o Flamengo foi menos intenso. Mas ainda assim teve ótima chance com Werton. Na reta final, as muitas mudanças (seis para cada lado) descaracterizaram os times. Contudo saiu um belo gol para o São Bento. Aos 43, numa falta próxima à área em que o zagueiro do Fla Iago levou cartao amarelo, Gustavo cobrou com muita categoria. Golaço. Mas não teve tempo para o time buscar o empate.

SÃO BENTO 1X2 FLAMENGO

2ª Rodada Grupo 19 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 8/1/2024

Local: Estádio José Liberatti, Osasco (SP)

SÃO BENTO: Luiz Guilherme; Gabriel Soares, Eduardo, Bahia (Murilo, 35’/2ºT)e Leo; Ramos, Paulo (Candeia, 35’/2ºT), Athayde (Luiz Eduardo, Intervalo, e, depois, Felipelli, aos 35’/2ºT) e Carlos Henrique (Gustavo, 23’/2ºT); Piraju (T. Silva, 23’/2ºT) e Rai. Técnico: Kike Andrade.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Felipe Braian, Intervalo), Diegão, Iago e Zé Welinton (Carbone, 40’/2ºT); Ryan Lucas, Caio Garcia (Daniel Rogério, 33’/2ºT), Lorran; Werton (Victor Silva, 40’/2ºT), Petterson (Felipe Tereza, 17’/2ºT) e Pedro Estevam (Weliton, 32’/2ºT). Técnico: Mário Jorge.

Gols: Lorran, 7’/1ºT (0-1); Werton, 35’/2ºT (2-0); Gustavo, 43’/2ºT (2-1)

Árbitro: Henrique Otto Cruz

Auxiliares: Osvaldo Apipe e Tatiane Sacilotti

Cartões amarelos: Rayan Lucas (FLA).

