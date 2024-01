Grêmio se apresenta com três baixas em relação ao fim do ano

O elenco do Grêmio se apresentou nesta segunda-feira (8) para o início da pré-temporada de 2024. Ao todo, 27 jogadores realizaram exames físicos e médicos, mas apenas nesta terça-feira é que o grupo vai se juntar ao técnico Renato Gaúcho para as primeiras atividades de campo. Entretanto, o plantel tem algumas ausências em relação ao fim do ano passado.

Ao todo, três atletas que terminaram 2023 não começaram os trabalhos deste ano no Tricolor. Um deles é o volante Carballo, que passou o segundo semestre com uma lesão no púbis e está em fase final de recuperação. Ele deve aparecer na quarta-feira para dar início às atividades com o restante do grupo. Outra baixa sentida é a do meia Ferreira, liberado para fechar com o São Paulo. Já Ronald foi convocado para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica e é outro que só volta dentro de algumas semanas.

Por outro lado, algumas caras novas também já pintaram. O volante Dodi e o meia-atacante Soteldo, ambos vindos do Santos, estiveram no primeiro contato entre os atletas, nesta segunda. Eles também integram o grupo que treinará pela primeira vez nesta terça. O início das atividades acontece às 13h30, visando o pontapé inicial para as competições deste ano. A primeira será o Campeonato Gaúcho, no fim do mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.