Scarpa mostra confiança e elogia Hulk, Paulinho e Felipão

Único reforço anunciado pelo Atlético-MG para a temporada de 2024, o meia Gustavo Scarpa desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira (08). Pouco depois, já no CT do Galo, mostrou otimismo para a temporada. Afinal, ele elogiou o treinador Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

“Estou muito feliz, empolgado pra caramba, e espero que a gente conquiste muitos títulos. Felipão é um professor muito vitorioso. Um cara fantástico e espero que a gente se ajude e a ajude o Galo a vencer”, comentou Gustavo Scarpa, que foi campeão brasileiro com o próprio Felipão.

No Atlético-MG, Gustavo Scarpa terá o desafio de reconduzir o Galo às grandes conquistas. Vale lembrar que o Alvinegro não conquista Brasileiro nem Copa do Brasil desde 202. Já a última Libertadores do clube foi conquistada em 2013. O meia, aliás, terá a companhia de nomes como Paulinho e Hulk.

“Top, em (Hulk e Paulinho)… Os caras são monstros, voaram esse ano e espero que eu consiga ajudá-los”, completou Gustavo Scarpa.

Gustavo Scarpa completará 30 anos no próximo dia 05 de janeiro. Ele foi revelado pelo Desportivo Brasil, de São Paulo, em 2012. No entanto, fez poucos jogos e logo se transferiu para o Fluminense. Assim, se destacou para o resto do cenário nacional. Ele ficou até dezembro de 2017 no clube carioca, com um rápido empréstimo para o Red Bull Brasil, de SP.

No entanto, o meia viveu o auge da carreira no Palmeiras, afinal, defendeu o clube entre 2018 e 2022. No período, vale lembrar, conquistou dois Brasileiros, duas Libertadores, dois Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Recopa, com 44 gols em 233 jogos.

Por opção do meia, Gustavo Scarpa não renovou com o Palmeiras e acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro deste ano. No entanto, não conquistou espaço e atualmente defende o Olympiacos, da Grécia, por empréstimo.

A posição de Gustavo Scarpa é uma das principais carências do Galo desde a saída de Nacho Fernandez. Felipão, aliás, reconheceu o bom elenco do Atlético quando foi contratado, mas também disse que precisou se adequar ao time montado para Eduardo Coudet. Agora, com a permanência para 2024 no clube carijó, ele quer reforços. A tendência é que chegue, além de um meia, pelo menos, mais um atacante de lado.

