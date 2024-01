Gilberto faz carta para torcida do Cruzeiro e adeus fica próximo

Gilberto não veste mais a camisa do Cruzeiro em jogos profissionais. O atacante, que foi afastado na temporada passada, foi até as redes sociais, nesta segunda-feira (8), e soltou um comunicado se explicando aos torcedores da Raposa.

Inicialmente, Gilberto e Cruzeiro já discutem a melhor maneira para encerrar o vínculo amigavelmente. Na última semana, durante a reapresentação, a diretoria informou que a comissão técnica avaliaria a situação do atleta. Então, decidiu que o atacante não faz parte dos planos.

Ele garante que as condições no Cruzeiro não foram as melhores.

“Não quero aqui transferir responsabilidade pra ninguém. Sei das minhas. E se entrei em campo sem as melhores condições, sem fazer uma pré-temporada adequada, foi porque eu também concordei. Tanto o clube quanto eu queimamos algumas etapas pra iniciar logo nas partidas. Isso acabou me cobrando um preço ao longo do resto do ano”, destacou.

O camisa 9, afinal, explicou que teve pouco tempo para treinamentos e para se preparar melhor.

“Cheguei ao Cruzeiro no final de janeiro com o campeonato mineiro recém-iniciado, e fiz minha estreia menos de duas semanas depois, no clássico contra o América-MG, tendo feito praticamente apenas uma semana de treinos. Eu vinha de duas temporadas no futebol dos Emirados Árabes, onde os níveis de exigência e competitividade são bem diferentes dos daqui do Brasil, que é talvez o campeonato mais difícil do mundo”, acrescentou.

Gilberto fala de afastamento do Cruzeiro

Com crise de gols e partidas ruins, Gilberto foi afastado dos jogos em outubro. O atleta passou a treinar separado.

“Quando o clube resolveu me afastar, acatei respeitosamente, cumprindo os horários determinados e sem criar qualquer tipo de problema, até porque entendia que o momento do Cruzeiro era mais importante que qualquer questão pessoal minha, e segui trabalhando e torcendo por um desfecho positivo pra instituição e meus companheiros de equipe”.

Na mensagem nas redes sociais, ele fala que ainda tem um ano de contrato com o Cruzeiro:

“Aguardo um entendimento entre o clube e meus representantes pra seguir com meu trabalho da forma como sempre fiz. Com amor, entrega, e defendendo com a vida a camisa que eu vier a vestir. Mas com uma única certeza: a de que 2024 vai ser muito melhor que o ano que passou”.

