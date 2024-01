São Paulo demonstra interesse na contratação do técnico Luis Zubeldia

O São Paulo segue sua busca para substituir Dorival Júnior, que vai para a Seleção Brasileira. Após analisar diversos nomes, o Tricolor Paulista demonstrou interesse no técnico argentino Luis Zubeldia, de 42 anos. O treinador está sem clube, depois que deixou a LDU no final da temporada passada. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Jogada10.

Por enquanto, não houve nenhuma proposta oficial, mas sim uma consulta. Com a LDU, Zubeldia conquistou a Copa Sul-Americana no ano passado batendo o Fortaleza na grande decisão. Antes do time equatoriano, o treinador comandou o Lanús (onde também foi jogador), Barcelona, do Equador, Racing, da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai, e Alavés, da Espanha.

Zubeldia deixou a LDU para tirar um ”ano sabático”. O clube equatoriano disse que tentou de tudo para manter o treinador, mas não conseguiu. De acordo com a imprensa do Equador, apenas uma proposta irresistível faria com que o argentino mudasse de ideia. E o interesse do São Paulo animou o treinador.

São Paulo vai começar ‘processo seletivo’ nesta terça

O Tricolor Paulista deve iniciar nesta terça-feira (09), uma série de reuniões e entrevistas para definir um novo treinador, assim como foi com Hernán Crespo. O objetivo é definir alvos, traçar estratégias e descartar nomes improváveis. Por enquanto, o Tricolor usa pessoas próximas ao comando do clube para sondar quem pode vir a ser um possibilidade mais concreta.

