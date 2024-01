Athletico recusa nova oferta do Corinthians por Erick

O Athletico recusou novamente uma proposta do Corinthians pelo volante Erick. Depois de não chegar a um acordo com o Furacão no fim do ano passado e dar a negociação como encerrada, o Timão abriu conversas novamente pelo atleta e ofereceu R$ 32 milhões pelo jogador. Contudo, o time paranaense voltou a responder negativamente sobre a investida.

Nas primeiras conversas, o Timão ofereceu R$ 26,8 milhões, mas não chegou a um acordo com o Furacão. Agora, com uma nova investida de R$ 32 milhões recusada, o Corinthians estuda se realizará uma nova oferta. O staff do jogador, com os empresários Miguel Caluf e André Cury, se reuniram com o presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, e ouviu que neste momento e por este valor, não haverá negócio.

Apesar da nova negativa, o staff de Erick reforça que vê com bons olhos a negociação. Eles acreditam que a proposta do Corinthians é uma “oportunidade de vida” para o jogador de 26 anos.

Aliás, em dezembro, Erick recusou uma proposta vantajosa do Corinthians para permanecer em Curitiba. No Timão, ele receberia um salário quatro vezes maior do que no Athletico, mas uma conversa com o presidente Mario Petraglia fez o atleta decidir permanecer na Ligga Arena.

As opções do Corinthians para o setor

Erick está no Athletico desde 2019, após boas passagens por PSTC e Operário-PR. Ele vem sendo titular no meio-campo do Furacão. Na última temporada, foram 59 jogos disputados, com oito gols marcados. Para a posição, o técnico Mano Menezes conta com Fausto Vera, Maycon, Paulinho e Roni, além de Raniele, recém-contratado.

