Real Madrid abre negociações para contratar Davies, do Bayern

Com problemas em seu setor defensivo por conta de inúmeras lesões graves, o Real Madrid iniciou conversas para contratar o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique. De acordo com o jornal “Sky Sports”, os contatos entre as partes já acontecem há alguns meses, com os espanhóis buscando o jogador canadense para a próxima temporada.

Davies, de 23 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025. Os bávaros tentam a ampliação do vínculo. Todavia, o jogador pede um salário alto para os padrões dos alemães – cerca de 13 milhões de euros anuais -, o que vem emperrando as negociações para renovação.

Desse modo, caso o Bayern de Munique não consiga renovar com Davies, o lateral poderá assinar um pré-contrato em janeiro de 2025, podendo deixar os bávaros de graça ao fim do contrato. Ele tem valor de mercado na casa dos 70 milhões de euros (mais de R$ 375 milhões). Assim, o Real Madrid deve esperar o desenrolar das negociações para avançar na contratação do jovem atleta.

DAVIES SERIA TITULAR ABSOLUTO NO REAL MADRID

– Ele se tornou um dos nossos melhores defensores do mundo jogando aqui. Está claro que queremos renovar seu contrato e espero que este também seja o desejo dele – afirmou o presidente do Bayern, Herbert Hainer.

Davies é titular absoluto do Bayern de Munique na atual temporada. Ele já atuou em 23 partidas pelos bávaros em 2023/24, com um gol marcado e cinco assistências. Ao todo, são 176 jogos, oito bolas na rede e 28 passes para os companheiros desde janeiro de 2019, quando chegou ao futebol alemão.

No time merengue, Davies chegaria para assumir a lateral esquerda, que hoje conta com Mendy e Fran García. O polivalente Nacho, muitas vezes, é improvisado no setor.