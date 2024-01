Ex-Bahia, Ryan troca de clube no Japão

O brasileiro Marcelo Ryan está de mudança no futebol japonês. Afinal, o atacante trocou o Yokohama FC, rebaixado na última temporada para a J-League 2, pelo Sagan Tosu, da Primeira Divisão. O contrato com o novo clube será até dezembro de 2026.

Contratado junto ao Bahia em agosto de 2022, o sergipano disputou, então, 38 partidas, marcou seis gols e deu três assistências com a camisa do Yokohama FC, além de ter conquistado o acesso da J-League 2 para a J-League na temporada de 2022. Em 2023, aliás, igualou a melhor marca da sua carreira em participação diretas em gol, com quatro tentos e duas assistências.

Através das redes sociais, o atacante se despediu do time de Yokohama.

“Me despeço do Yokohama FC e sou muito grato pela oportunidade de ter vestido essa camisa. Vivi momentos únicos dentro do clube e a cidade de Yokohama também estará marcada para sempre na minha vida. Arigato, Yokohama FC’, escreveu Marcelo Ryan.

Já para o site oficial da sua nova casa, o brasileiro declarou:

“Estou muito feliz por me juntar ao Sagan Tosu. Espero ter muito sucesso com o clube este ano, farei o meu melhor para ajudar o Tosu dentro e fora do campo. Espero que possamos alcançar nossos objetivos como clube e meus objetivos pessoais na temporada. Vamos Tosu!”

No Brasil, o jovem de 21 anos começou nas categorias de base do Confiança, se transferiu ainda no sub-17 para o Bahia, onde, enfim, se profissionalizou. Foram 29 jogos, sete gols, uma assistência e conquistou a Copa do Nordeste de 2021 pelo Esquadrão.

