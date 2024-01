Inter se acerta com Thiago Maia e busca acordo com Flamengo

O Internacional está interessado na contratação de Thiago Maia e já conseguiu se acertar financeiramente com os representantes do volante. Assim, os dirigentes colorados só precisam formalizar uma proposta que atenda aos interesses do Flamengo, detentor dos direitos do jogador. A informação é do “ge”.





De saída do Flamengo?

O Inter se reuniu com os representantes do Thiago Maia na última segunda-feira (8). O volante de 26 anos gostou do projeto oferecido pelo clube e está interessado em se transferir para Porto Alegre. A tendência é que uma proposta seja formalizada aos dirigentes rubro-negros ainda nesta terça-feira (9).

Aliás, Thiago Maia é flamenguista deste infância e está adaptado ao Rio de Janeiro, mas enxerga com bons olhos uma transferência ao Internacional. O volante gostou da abordagem de Eduardo Coudet e da valorização salarial proposta pelo Colorado. A expectativa da diretoria gaúcha é por um desfecho positivo na negociação.

Carreira de Thiago Maia

O volante começou nas categorias de base do Santos e se transferiu ao Lille, da França, em 2017. O jogador está no Flamengo desde 2020 e conseguiu marcar história no Rio de Janeiro. O atleta conquistou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas.

Apesar da identificação criada e dos títulos conquistados, Thiago Maia não vive um bom momento no Flamengo. O volante ficou marcado depois das más atuações em 2023 e pode ser negociado neste começo de 2024. O Inter torce para que seu próximo destino seja em Porto Alegre.

