Botafogo mira lateral do futebol europeu para cobrir buraco do elenco

De olho na estabilidade da defesa, o Botafogo não quer mais errar ao reforçar a lateral direita. Afinal, o setor se tornou uma dor de cabeça no ano passado com a queda de rendimento de Di Placido e a grave lesão de Rafael. O argentino, aliás, já deixou o clube, e John Textor está atrás de um nome de peso – com prioridade do futebol europeu. Enquanto não acerta, também já tentou alguns sul-americanos experientes.

Um deles é Luis Advíncula, que defende o Boca Juniors. Segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, o time xeneise rejeitou uma oferta alvinegra. Isso ocorreu antes do Réveillon. Aos 33 anos, é titular e vive boa fase por lá. Por sua vez, o peruano gostou bastante da proposta e manifestou o desejo de se transferir. Porém, a tendência é que não haja negócio. Presidente do Boca, o ídolo Juan Román Riquelme vem tornando as negociações difíceis, sem diálogo ou valores acima do padrão. Foi assim com o próprio Botafogo no caso do meia Cristian Medina.

Ainda não há um jogador como plano A no momento, mas vários portugueses e espanhóis, por exemplo, vem sendo sondados. A reportagem do Jogada10 apurou que Textor recebeu a negativa por ao menos outras duas ofertas. Por outro lado, ele, o diretor André Mazzuco e o head scout, Alessandro Brito, também já descartaram mais de uma dezena de opções. Sondado na última janela de transferências, Wilson Manafá é uma possiblidade, mas não goza de muita confiança interna. Ele está no Granada, penúltimo na La Liga.

A intenção é resolver a lacuna da lateral o quanto antes, mas sem atropelar os processos. Afinal, a primeira partida da fase preliminar da Libertadores, maior foco do Glorioso, é só no dia 18 de fevereiro (contra Aurora-BOL ou Melgar-CHI). Nas primeiras rodadas do Carioca, Tchê Tchê deve atuar como ela, por falta de alternativas. JP Galvão foi emprestado para a Inter de Limeira, Mateo Ponte está com a seleção olímpica do Uruguai e Rafael ainda não faz trabalhos com bola com o grupo.

No Brasil, a lateral direita tem escassez de qualidade, por isso,

Situação clínica de Rafael

O caso do veterano Rafael ainda inspira cuidados. Após renovar seu contrato por um ano, deve ser preparado para voltar nas melhores condições em fevereiro. Ele teve um papo com o técnico Tiago Nunes, que está em contato com o departamento médico. O camisa 2, aliás, está fora de ação desde o começo de julho, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em um jogo.

Com algumas dores, o lateral-direito teria regredido um pouco no tratamento e ligou um alerta. No fim de setembro, ele já estava correndo e, até hoje, não está à disposição. Um caso semelhante vive Patrick de Paula, que busca a volta sem pular etapas e já fez atividade com bola na segunda-feira, no CT Espaço Lonier, animando a torcida nas redes sociais.

