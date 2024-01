CBF finaliza detalhes para levar Supercopa para o Mineirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está por pequenos detalhes para levar a final da Supercopa, partida entre Palmeiras e São Paulo, para Belo Horizonte, no Mineirão. Assim que o Choque-Rei for confirmado, algo que pode acontecer nos próximos dias, os ingressos serão comercializados.

Os clubes, aliás, já aprovaram a decisão. O palco preferido, era o Maracanã. No entanto, com a impossibilidade, o Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte, foi uma boa alternativa.

O gramado do Mineirão passa por manutenção, procedimento, no entanto, até o dia 20 de janeiro. Assim, a partida entre Palmeiras e São Paulo será a primeira já que Cruzeiro e Athletic, pelo Campeonato Mineiro, vai ser disputado em Uberlândia.

Aliás, foi justamente o gramado o problema para o jogo ser no Maracanã. Afinal, o estádio carioca estará na reta final de manutenção. Sua reabertura está prevista somente para 4 de fevereiro, um dia após o jogo.

O afastamento de Ednaldo Rodrigues atrasou a negociação. Além disso, com o calendário apertado e sem possibilidades de mudar a data, o Mineirão apareceu como alternativa.

O Mangueirão, em Belém, se ofereceu para o confronto. No entanto, as diretorias de Palmeiras e São Paulo não gostaram da ideia. De acordo com os clubes, um deslocamento tão grande seria prejudicial para os atletas. Além disso, o Sudeste daria as melhores possibilidades de acesso às torcidas.

A cidade São Paulo, por sua vez, foi descartada por dois motivos. Inicialmente por não ter um estádio neutro confiável e o segundo por não poder ter clássicos com duas torcidas nos estádios.

