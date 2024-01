Palmeiras aposta em manutenção e tem equipe mais ‘longeva’ do Brasil

Já ouviu falar do ditado ”time que está ganhando não se mexe”? O Palmeiras incorporou o lema nos últimos anos e vem colhendo os frutos com a manutenção de seu elenco. Com contratações pontuais, o Verdão vem apostando na equipe base campeã nas temporadas anteriores. Atualmente, possui 13 jogadores com mais de 100 jogos com a camisa alviverde.

Dudu (443 jogos), Weverton (335), Gustavo Gómez (28), Marcos Rocha (278), Zé Rafael (274), Raphael Veiga (270), Mayke (258), Luan (244), Rony (220), Gabriel Menino (197), Breno Lopes (158), Piquerez (125) e Murilo (108) são os mais longevos do elenco. Curiosamente, todos são peças cruciais na equipe de Abel Ferreira.

Aliás, quatro deles ganharam um contrato novo nos últimos dias. Marcos Rocha, Zé Rafael, Gabriel Menino e Murilo. O goleiro Weverton é outro com negociação encaminhada para aumentar o vínculo.

Mais do que contratar novos jogadores, segurar os titulares tem sido a prioridade nos últimos anos. O Palmeiras, ao contrário de muitos times, não desmancha suas equipes vencedoras e consegue resistir ao assédio europeu, para manter a base campeã;

Com a maioria desses jogadores no elenco, o Palmeiras conquistou quase todos os títulos possíveis. Contudo, o único que não conseguiu foi o Mundial de Clubes.

Palmeiras tentará repetir sucesso em 2024

Em 2024, o Verdão deve tentar repetir o segredo do sucesso, justamente no ano que marca o último do contrato de Abel Ferreira, que não sabe se renovará com o clube ou não. Até aqui, o Palmeiras trouxe o volante Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral/ponta Caio Paulista. Todos para agregar um elenco, que tem suas peças montadas há pelo menos três anos. A filosofia permanece intacta.

