FC Series anuncia segundo jogo do Flamengo nos EUA, contra o Philadelphia Union

O perfil oficial da “FC Series”, antiga “Florida Cup”, anunciou, nesta terça-feira (9), mais um jogo do Flamengo nos Estados Unidos na pré-temporada. Assim, antes da partida com o Orlando City no dia 27, em Orlando, o time enfrenta o Philadelphia Union. O adversário foi semifinalista da Conferência Leste da MLS, no ano passado. O confronto está marcado para o dia 21 no Al Lang Stadium, em St. Petersburg.

Com isso, o Rubro-Negro volta aos Estados Unidos depois de cinco anos. A última vez em que o clube esteve em solo norte-americano foi em 2019 pela Flórida Cup. Na ocasião, a equipe conquistou a Florida Cup e disputou dois amistosos. Um empate em 2 a 2 com o Ajax, da Holanda, e uma vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

“Esta ação, em parceria com o Philadelphia Union, é mais uma ótima oportunidade para divulgar a marca Flamengo juntos aos jovens nos Estados Unidos, país sede do Mundial de Clubes que iremos competir, em 2025, e da próxima Copa do Mundo. Temos uma grande expectativa em fortalecer nossa atuação no mercado americano, tanto digitalmente como presencialmente, entre o público local, principalmente com as novas gerações de jovens atletas e fãs do futebol”, afirmou o vice-presidente de comunicação e marketing rubro-negro, Gustavo Oliveira.

Por fim, no meio do ano passado, esse evento contou com a participação do Arsenal e Chelsea, da Inglaterra; Real Madrid , da Espanha; e Juventus, da Itália.

