SBT segue como ‘A casa da Champions League’ até 2027

O SBT renovou o acordo para direitos de transmissão da Champions League. A parceria com a Warner Bross será por mais três edições do torneio, portanto, até 2027.

A CEO do SBT, Daniela Beyruti, ressaltou o sucesso de ter a competição na grade da programação da emissora.

“Estou muito feliz de poder confirmar que a Champions League seguirá com o SBT! Os maiores clubes do planeta e os grandes astros do futebol mundial, em jogos emocionantes”.

Vale ressaltar que a Champions League terá alteração em seu formato a partir da temporada 2024/2025. A competição terá mais times, consequentemente mais rodadas e novas etapas eliminatórias. Com isso, ainda não foi explicado como serão as agendas de transmissões entre SBT e TNT.

O SBT atualmente transmite um jogo por rodada, nas terças-feiras, às 17h. Já o Warner passa todos os jogos em seus canais. A emissora de Silvio Santos, aliás, terá também a Copa Sul-Americana e a Copa do Nordeste em 2024.

