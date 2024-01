Braz nega conversas com o Corinthians e reitera sobre Gabigol: ‘Contamos com ele’

Um dos assuntos mais comentados nesta virada de ano foi o interesse do Corinthians por Gabigol. O novo presidente do clube paulista, Augusto Melo, deixou claro o desejo de trazer o atacante, porém esbarrou em valores e no desejo do Flamengo de contar com o ídolo. Nesse sentido, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, negou qualquer negociação para a saída do camisa 10, que tem contrato até o fim de 2024.

“O jogador (Gabigol) tem um ano de contrato ainda com a gente. O jogador é do Flamengo e eu não posso falar que o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo, em nenhum momento, entrou em negociação por Gabigol” afirmou Marcos Braz em conversa com a imprensa após chegada de De La Cruz ao Brasil.

“O Gabigol interessa ao Flamengo, é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro. Campeão de quase tudo, faltou apenas o Mundial para ele. A gente conta com o jogador. O que eu posso falar é que o Flamengo tem um ano de contrato com o jogador e interessa ter ele até o final”, completou.

Corinthians desiste de possível negócio

Júnior Pedroso, empresário do atacante, também negou qualquer conversa com o Corinthians. Recentemente, o clube paulista desistiu de um possível negócio e afirmou que ‘ninguém usará o clube para se promover’.

“O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, tem condição de contratar qualquer grande atleta. A gente paga quase um salário europeu, isso mostra a condição que temos. Temos condições de contratar o Gabigol ou qualquer atleta desse nível. Corinthians é o Corinthians, todos querem jogar, mas o Corinthians é maior que todos. Ninguém usará o clube para se promover”, disse Augusto Melo.

Por fim, vale lembrar que Gabigol terminou 2023 em baixa, no banco de reservas. Mesmo com a chegada de Tite, o jogador não conseguiu espaço entre os onze e teve sua pior temporada com a camisa rubro-negra.

