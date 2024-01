Marcos Braz explica negociação com Léo Ortiz: ‘Esperando a decisão’

Depois do desembarque de De La Cruz, Marcos Braz conversou com a imprensa sobre outras possíveis contratações. Assim, o vice-presidente de futebol do Flamengo destacou que as prioridades são um zagueiro e um lateral-esquerdo, em virtude das saídas de Rodrigo Caio e Filipe Luís. Além disso, o dirigente ressaltou que o Rubro-Negro mantém a proposta inicial feita ao Bragantino por Léo Ortiz.

“O Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador, fez a proposta. O clube detentor entendeu que os números são bem superiores, e o Rubro-Negro se mantém por enquanto no número que iniciou. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir “, disse o dirigente:

“Sim (Flamengo pode subir a oferta). A gente está no meio de uma negociação, não vou falar valores porque estamos no meio e seria uma falta de delicadeza”, completou.

Possíveis saídas e papel do Flamengo no mercado

No momento, a equipe de Bragança Paulista aceitam vendê-lo por € 6,5 milhões de euros para clubes do exterior, mas sobem o valor quando a negociação é com o Rubro-Negro. Com isso, o Massa Bruta chegou a pedir entre € 10 e 12 milhões de euros (R$ 64,1 milhões) aos cariocas. Ao ser questionado se o fato do Flamengo ser um clube rico, Braz respondeu: