Flamengo sonda situação de Joaquim, zagueiro do Santos

No desembarque de De La Cruz, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deixou claro as posições que são prioridades do clube no mercado. O dirigente ressaltou que a lateral-esquerda e a zaga são os focos, devido às saídas de Filipe Luís, que se aposentou, e Rodrigo Caio. Nesse sentido, Joaquim, defensor do Santos, está no radar.





Além disso, outros dois clubes europeus seguem de olho no zagueiro, de 25 anos. Tratam-se do Sporting, de Portugal, e também do Olympiacos, da Grécia, segundo o portal ‘ge’.

O Santos conta com o atleta para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão. No último dia 28 de dezembro, o Peixe emitiu uma nota em que comunicou a permanência do atleta para a nova temporada.

Contudo, o interesse rubro-negro agradou o atleta, que enxerga com bons olhos uma transferência para o clube do Rio de Janeiro. O atleta, aliás, entende que atuar pelo Rubro-Negro possa aumentar a possibilidade de uma convocação para a Seleção Brasileira. Além dele, o Flamengo também tem interesse em Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, entretanto a negociação ainda está longe de uma solução.

A questão financeira pode pesar caso surja uma proposta concreta pelo jogador. O presidente do Santos, porém, reitera que não pretende negociar o titular da defesa neste início de temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook