Copa da Liga Inglesa: Chelsea perde para o Middlesbrough

O Chelsea perdeu de 1 a 0 para o Middlesbrough, nesta terça-feira (09), na partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O gol foi marcado por Hackney. Vale destacar que haverá a partida de volta, daqui a duas semanas, com mando dos Blues.

Assim, o Middlesbrough encerra uma série de nove derrotas seguidas contra o Chelsea (e sem marcar gols). Os Boros, aliás, estão na segunda divisão do Campeonato Inglês. Na outra chave, vale lembrar, estão Liverpool e Fulham, que farão o jogo de ida nesta quarta-feira (10), em Liverpool.

O Chelsea começou a partida em ritmo lento. Enquanto isso, os donos da casa se fechavam e estudavam os londrinos. Dessa forma, as primeiras grandes oportunidades demoraram a aparecer. Os Blues chegaram com Palmer e Gallagher. Na sequência, o Middlesbrough perdeu dois jogadores lesionados: Bangura e Lath.

Assim, o cenário começou a ficar complicado para o Middlesbrough. No entanto, foram os Boros que abriram o placar. Afinal, aos 36, Jones recebeu deu lindo drible em Colwill e cruzou na medida para Hackney. O Chelsea não sentiu o golpe e apertou ainda mais.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Caicedo arriscou de fora da área. Em outro lance, Glover fez grande defesa em finalização de Enzo Fernández. No entanto, o lance mais bizarro aconteceu quando o arqueiro do Middlesbrough falhou num encaixe e deixou a bola no pé de Palmer, que isolou na pequena área.

A segunda etapa teve ainda mais domínio do Chelsea, embora os Blues não tenham conseguido marcar. Madueke e Disasi levaram perigo antes dos 10 minutos. Quando o Middlesbrough conseguiu respirar, Barlaser fez boa jogadas individual, mas chutou para fora.

O Chelsea, então, voltou a dominar e teve grandes oportunidades com Sterling, Mudryk e Broja. No entanto, não foi a noite de sorte dos Blues, que ainda viram o Middlesbrough chegar novamente.

As duas equipes voltam a se enfrentar daqui a duas terças-feiras, no dia 23 de janeiro. Antes, porém, o Chelsea recebe o Fulham no sábado (13), pela Premier League. No mesmo dia, o Middlesbrough joga fora contra o Milwall, mas pela Championship.

