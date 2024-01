Fluminense tropeça, mas enfrenta o Ituano pela próxima fase da Copinha

No fim da primeira fase da Copinha, o Fluminense tropeçou diante do São-Carlense e perdeu por 2 a 1, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Guilherme e Felipe fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Henrique descontou para o Tricolor. Apesar do resultado, a equipe carioca terminou em primeiro no Grupo 13, com 6 pontos, enquanto a paulista ficou em segundo, com 5.

Ao ficar em primeiro, o Tricolor de Laranjeiras mede forças com o Ituano, segundo do Grupo 14 na próxima fase. O São-Carlense, por sua vez, terá o Criciúma pela frente. No outro jogo da chave, o Lagarto-SE venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1.

Surpresa inicial

No primeiro lance da partida, os donos da casa surpreenderam a equipe carioca e abriram o placar. Depois da cobrança de escanteio, a defesa tricolor não afastou o perigo, e Guilherme aproveitou. Assim, o atacante soltou a bomba e colocou o São-Carlense à frente no placar. Em outra boa chegada, Capixaba apareceu na esquerda e finalizou de pé direito. A bola desviou na defesa e por pouco não enganou o goleiro Antônio Carlos.

Tricolor iguala

Após tomar o primeiro gol da Copinha, o Fluminense, que entrou em campo com os reservas, chegou ao empate. Sendo assim, em uma cobrança de escanteio, Isaque encontrou Henrique, livre, para cabecear e estufar a rede.

São-Carlense segue vivo

Aos 40, o sistema defensivo tricolor concedeu espaços para o adversário. Nesse sentido, a equipe paulista não vacilou e ampliou o marcador. Felipe recebeu e tocou por cima de Antônio Carlos, com categoria.

Clima quente

Depois do segundo gol, Enzo dividiu a bola com Felipe com um pouco mais de força, e o camisa 6 ficou na bronca. Em meio à encaradas, os dois trocaram empurrões, mas a confusão foi controlada pela arbitragem.

Empate ficou distante

Na volta do intervalo, a equipe carioca até tentou, mas não conseguiu empatar. Em boa chegada, Riquelme Felipe chegou à linha de fundo e bateu cruzado. Felipe tenta de carrinho e a bola passa perto do arqueiro paulista. Por fim, o Fluminense perdeu a invencibilidade na competição, mas segue vivo na luta pelo hexa.

SÃO-CARLENSE 2 x 1 FLUMINENSE

3ª Rodada Grupo 13 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: 9/1/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, em São Paulo

Gols: Guilherme 2’/1ºT (1-0); Henrique 31’/1ºT (1-1); Felipe 40’/1ºT (2-1)

São-Carlense: João Victor; Juan Lopes, Paulo Henrique, Pedro Manoel, Felipe. Mayke; Nicolas, Franco (Victor Gabriel 38’/2ºT); Guilherme, Luis Felipe (Arthur 30’/2ºT) e Capixaba ( Henrique Gomes 48’/2ºT) Técnico: Lucas Cordeiro.

Fluminense: Antônio Carlos; Miguel Sampaio (João Lourenço 34’/2ºT), Loiola, Henrique (Gustavo Cinta 12’/2ºT), Esquerdinha; Luis Fernando, Davi Melo (Fabinho 12’/2ºT), Isaque; Enzo (Riquelme Felipe 18’/2ºT), Matheus Reis (Agner 34’/2ºT) e Gustavo Lobo (Isac Martins 18’/2ºT). Técnico: Caio Couto.

Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior

Assistente 1: Bruno Nunes de Moraes

Assistente 2: Gabriel Rodrigues Santos

Cartões Amarelos: Enzo, Miguel Sampaio e Esquerdinha (FLU); Nicolas Borges (SCA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook