Fiorentina elimina Bologna nos pênaltis e está nas semis da Copa da Itália

Fiorentina e Bologna abriram as quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira (9/1). O o Bologna, que eliminara a Inter de Milão na rodada passada da Copa da Itália, fez um grande jogo, mesmo como visitante no Artemio Franchi, em Florença. Afinal, mandou três bolas na trave e viu o goleiro Christensen fazer grandes defesas. Mas a Fiorentina, mesmo dominada a maior parte do tempo, também teve oportunidades, mas que pararam nas defesas do goleiro Skorupski. Apesar de tudo, o jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, deu Fiorentina: 5 a 4.

Os outros três semifinalistas serão conhecidos ainda nesta semana. Nesta quarta-feira, Milan x Atalanta (14h, de Brasília). Deste duelo sai o rival da Fiorentina. Também nesta quarta, Lazio x Roma (17h). Já nesta quinta, Juventus x Fosinone (17h)

Bologna é melhor. Mas para na trave

A Fiorentina surpreendeu negativamente no primeiro tempo. Afinal, em casa e com a torcida dando total apoio, era de se esperar que fosse dominante durante de um rival de mesmo nível. Mas o que se viu foi o time de Florença ter muito menor posse (39%), finalizar menos (4 a 3) e com o Bologna perdendo as melhores chances. Os bolonheses, sempre com Orsolini, o único italiano do time titular, puxando as jogadas. Ele perdeu uma boa chance aos 30, chutando em cima da zaga quando entrou com perigo pela direita. Aos 34, após erro de de passe do florentino Barak, Orsolini puxou o contra-ataque e tocou para o holandês Zirkzee tirar a marcação e, com o goleiro batido, chutar no travessão.

Quase a Fiorentina marca no fim

No segundo tempo, o Bologna seguiu melhor. Aos quatro Orsolini , de fora da área, acertou a trave de Christensen. Apenas depois dos 25 minutos o jogo passou a ficar um pouco mais equilibrado. Nos acréscimos, aos 49, o argentino Martínez Quarta teve a chance do gol da vitória do time de Florença: uma cabeçada na entrada da pequena área.. Mas Skorupski fez a defesa do jogo. Com 0 a 0 no tempo normal, prorrogação.

Prorrogação

O primeiro tempo da prorrogação começou bem agitado. Zirkzee chutou para grande defesa de Christensen em bola que ainda bateu na trave. Já Martínez Quarta perdeu um gol feito para a Fiorentina. No segundo tempo, Zirkzee deu grande passe em profundidade para Orsolini chutar e … nova grande defesa de Christensen! O incrível foi este ótimo jogo terminar 0 a 0. Com isso, decisão por pênaltis. Enfim saiu um vencedor: o zagueiro Posch isolou a sua cobrança para o Bologna. Fiorentina 5 a 4 e nas semifinais.

