Fluminense se retira da negociação por Luiz Henrique, do Betis; entenda

O Fluminense enviou uma nova proposta, desta vez de compra, por Luiz Henrique, do Real Betis-ESP, nesta terça-feira (9). No entanto, os espanhóis estão irredutíveis quanto ao valor e pedem 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões). Sendo assim, o Tricolor se retirou do possível negócio e não fará mais investidas pelo atleta, de 23 anos. A informação é do portal ‘ge’.

O clube carioca fez uma oferta de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40,21 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atacante, de forma parcelada. Por outro lado, os espanhóis seguem com as mesmas exigências, o que fez com que o Tricolor abandonasse as conversas.

Vale lembrar que além do Fluminense, Flamengo, o Corinthians e o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, têm interesse na contratação do atacante. Entretanto, todos pretendem tê-lo apenas por empréstimo, um modelo oposto ao que o os Verdiblancos propõem.

Antes dessa proposta, o clube carioca havia oferecido 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,37 milhões) pelo empréstimo, com opção de compra. O Betis, no entanto, rejeitou.

Após ser revelado nas divisões de base do Tricolor, Luiz Henrique foi vendido. O valor poderia chegar a € 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época). São € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato.

Com a camisa do Betis, desde agosto de 2022, o jogador soma 60 partidas, com quatro gols e nove assistências. Na primeira temporada, foi muito aproveitado, com 43 partidas, 27 como titular, porém perdeu espaço.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.