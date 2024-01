Cruzeiro anuncia o goleiro Léo Aragão, que assina por dois anos

O Cruzeiro oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do goleiro Léo Aragão, de 21 anos . O jogador tinha contrato com Bragantino até o último dia 31 de dezembro, mas ficou livre no mercado e, assim, assinou vínculo de dois anos com a Raposa, portanto, até dezembro de 2025. O último clube do atleta foi o Ituano, emprestado pelo Braga.

Léo Aragão, que chega para ser o terceiro goleiro do Cruzeiro, tem uma carreira profissional de poucas partidas. Ele já atuou em Minas pela Caldense, em 2022, mas raramente saiu das equipes da Red Bull, dona do Bragantino. A outra oportunidade que teve foi pelo Red Bull Brasil, das divisões inferiores de São Paulo. No Cruzeiro, o jovem poderá ter as oportunidades que deseja, mas será a sombra de arqueiros experientes como Rafael Cabral e Anderson.

“É um prazer, primeiramente, estar aqui. É um sonho realizado chegar a um time do tamanho do Cruzeiro. As minhas expectativas são as melhores. Desejo ganhar muitos títulos aqui dentro e escrever a minha história junto a do Cruzeiro”, afirmou Léo, em sua chegada ao Cruzeiro.

Embora a oficialização da contratação de Léo Aragão só tem acontecido nesta terça, o Cruzeiro já tinha um pré-contrato com um atleta ainda em dezembro. A equipe, que já realiza sua pré-temporada, prepara-se para a estreia em 2024, no dia 24, contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.