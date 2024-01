Fluminense empresta goleiro Pedro Rangel ao Atlético-GO

O Fluminense confirmou, na noite desta terça-feira (9), que emprestou o goleiro Pedro Rangel ao Atlético-GO. O jovem arqueiro assina contrato de uma temporada com o Dragão, que acaba de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele já está em Goiânia e ficará até dezembro na equipe rubro-negra. Pedro tem 23 anos e chegará para brigar pela titularidade.

Esta, aliás, será a primeira oportunidade de Pedro Rangel fora do Fluminense no nível profissional. Contratado junto ao Itapirense (SP), em 2019, o goleiro estreou como profissional em 2021. Desde então, disputou apenas sete partidas com a equipe tricolor, somando também algumas passagens pelas equipes sub-20 e sub-23.

Mesmo com poucos jogos, Pedro Rangel esteve no elenco campeão da Copa Libertadores da América, no ano passado, além de dois Campeonatos Cariocas. No Atlético-GO, além do Brasileirão, o goleiro terá a oportunidade de jogar o Campeonato Goiano, primeiro desafio do Dragão. O time se prepara para a estreia no próximo dia 17, fora de casa, contra o Morrinhos.

