Grêmio liquida mais um na Copinha: 6 a 2

O Grêmio mais uma vez deu mostras de que sonha alto nesta Copinha SP. Afinal, depois de golear o Serra Branca por 6 a 0 e repetir o placar de 6 a 0 sobre o Figueirense na segunda rodada, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Inter de Bebedouro. Enfim, outro massacre. Afinal, goleou o rival por 6 a 2, nesta terça-feira (9/1) no Municipal de Bebedouro pela última rodada do Grupo 4 da competição.

O Grêmio fecha com campanha sensacional: 9 pontos 18 gols a favor e 2 contra, em primeiríssimo lugar. O Figueirense terminou em segundo lugar, com seis pontos. Mas a vaga catarinense só veio após vitória por 2 a 0, na preliminar. Serra Branca, três pontos, e Inter de Bebedouro, zero, estão eliminados.

Freddy faz três para o Grêmio

Aos dez minutos, o Grêmio conseguiu furar o bloqueio numa ataque insano. Zé Guilherme cruzou e a bola foi no travessão. Na sobra, Freddy mandou de bicicleta na trave. A zaga rechaçou e, de fora da área, Karele chutou para defesa parcial de Cristiano que Luan marcou quase em cima da linha.

O gol desequilibrou o time anfitrião, que fez dois gols em seguida. aos 15, o paraguaio Freddy chutou duas vezes para colocar 2 a 0 no placar. Aos 17, Zé Guilherme avançou como bem entendeu pela esquerda e cruzou para Freddy ampliar. E o aniversariante da noite fez seu terceiro gol, recebendo de Riquelme, aos 41.

Na etapa final, gols para ambos os lados

No segundo tempo, Freddy, que tem cinco gols na Copinha, cedeu o lugar para o titular Jardiel, naquele momento também com cinco tentos. Ele quase marcou, mas quem fez o quinto foi Zé Guilherme, em belo chute cruzado após grande passe de Riquelme. Aí sim, Jardiel deixou o dele, aproveitando um erro da marcação paulista para fazer 6 a 0. Somente então, com o Grêmio deixando o tempo passar, o Inter de Bebedouro fez a alegria de sua torcida. Diminuiu num belo gol de Cabelo, aos 30. Mas fez mais um no último ataque do jogo, já nos acréscimos, com Negueba, de pênalti.

INTER DE BEBEDOURO 2X 6 GRÊMIO

3ª Rodada Grupo 4 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 9/1/2023

Local: Estádio Municipal, Bebedouro (SP)

INTER DE BEBEDOURO: Crysthiano (Igor Sabião, Intervalo); Diego (Edu, 26’/2ºT), Renan (Cauã, Intervalo), Barrutti e Du; Caetano (João Cabelo, Intervalo), João Gregório e Gerber (Kaique, 27’/2ºT); Juninho, Miguel Garcia (Caio, Intervalo) e Negueba.

GRÊMIO: Arthur; Cristiano, Athos, Karele e José Guilherme; Caio (Lucas, 20’/2ºT), Josúe e Lian (Alysson, 28’/2ºT); Leandro (Gustavo Gomes, 28’/2ºT), Riquelme e Freddy (Jardiel, Intervalo).

Gols: Lian, 12’/1ºT (0-1); Freddy, 15’1ºT (0-2); Freddy, 17’/1ºT (0-3); Freddy, 41/1ºT (0-4); Zé Guilherme 41’/2ºT (0-5); Jardiel, 29’/2ºT (0-6); João Cabelo, 30’/2ºT (1-6)

Árbitro: José Araújo Ribeiro

Cartões amarelos: Cauã (INT); Caio (GRE)

