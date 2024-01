Presidente do PSG fala em ‘cuidado’ após lesão de Moscardo

Pela primeira vez desde a contratação de Gabriel Moscardo pelo Paris Saint-Germain, o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, falou sobre a negociação. O jogador de 18 anos encontra-se machucado no momento: ele tem uma lesão no pé esquerdo, que já faz os dirigentes franceses observarem a situação com alguma preocupação.

Embora o Corinthians já tenha oficializado a venda de Moscardo ao PSG, por R$ 107 milhões, a equipe francesa ainda não tem certeza de como irá proceder por conta do problema do volante. Após a confirmação da lesão, o jogador terá que passar por cirurgia e ficará até três meses fora. Al-Khelaifi, portanto, já sabe que sua mais nova aquisição não estará pronta de imediato, como desejava no momento da compra.

“Ele é um jogador fantástico. Acreditamos muito nele e no seu potencial. Mas está machucado e precisa de uma operação, então temos que cuidar disso também. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele pois não podemos correr o risco de levar um jogador lesionado. Então, devemos esperar, esta é a situação de agora”, disse o qatari, ao diário francês ‘L’Équipe’.

Por outro lado, a diretoria do Corinthians afirma que espera o pagamento do Paris Saint-Germain no meio do ano. A tendência é que Moscardo se apresente oficialmente ao grupo do PSG em março, altura em que já deverá estar praticamente recuperado da lesão. Entretanto, ainda não é certo se ele ficará no plantel ou se acabará emprestado a outro time até o fim da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.