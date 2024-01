Copinha: Empate com Marília confirma Corinthians em 1º no Grupo 10

Com um time quase reserva, o Corinthians enfrentou o Marília na noite desta terça-feira (9/1) pela terceira rodada do Grupo 10 da Copinha. Como já entrou classificado, o técnico Danilo poupou seus principais jogadores. Assim, o que se viu foi um time apático, errando muito em todos os setores do campo. Dessa forma, foi dominado e dependeu das defesas do goleiro Felipe Longo para sustentar o empate em 0 a 0 no Estádio Bento de Abreu, em Marília.

O Timão foi aos sete pontos (duas vitórias e um empate) e confirmou o primeiro lugar no Grupo 10. Na próxima fase, enfrentará o Guarani. Para o Marília, este pontinho valeu a sua classificação em segundo lugar, com quatro pontos, deixando para trás Bangu e Ji-Paraná, com três. O rival na próxima fase será o Atlético-GO. No outro jogo do grupo, na preliminar, o Ji-Paraná venceu os banguenses por 2 a 0.

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

Empate cai do céu para o Timão

O time alternativo do Corinthians não fez um bom primeiro tempo. Nenhuma chance clara de gol, enquanto o Marília foi bem mais ativo, com finalizações perigosas de Natanael logo no primeiro minuto e de Samuel quase na marca de pênalti. Entretanto, em ambas o goleiro Felipe Longo fez boas defesas. E o paredão corintiano realizou um milagre nos acréscimos: um chutaço de Luiz Gabriel que Longo voou para espalmar.

No segundo tempo, o Marília seguiu muito mais perigoso. Aos três minutos, Numa cobrança de falta, o zagueiro André cabeceou quase na pequena área. Entretanto, o goleiro Felipe Longo fez milagre. O Timão falhava muito nas saída de bola. Agustín quase deu um gol de presente para os anfitriões. Na reta final, o Marília tentou embelezar o seu ataque colocando Penteado. Também tentou dar mais força ao maio de campo com João Trator em campo. Aliás, Trator perdeu ótima oportuinidade após erro de William. Contudo, chutou para fora. O Corinthians, enfim, acordou nos minutos finais. Teve boas chances no fim, com Arthur Souza e Pedrinho. Mas nada de gol. Enfim, um 0 a 0 bom para os dois rivais.

MARÍLIA 0X0 CORINTHIANS

3ª Rodada Grupo 10 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 9/1/2023

Local: Estádio Bento de Abreu, Marília (SP)

MARÍLIA: João Girard; Lucas Palmital, André Geromel (Miguel, 33’/2ºT), Túlio e Josué; Bruno, Natanael (Luiggi, 24’/2ºT), Eric e Luiz Gabriel (João Trator, 31’/2ºT) Samuel (Luís Penteado, 30’/2ºT) e Alvinho Técnico: Xande Almeida.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Vitinho (Thierry, 22’/2ºT), Thomas Agustin e Kaio Henrique; Thomas Lisboa (Bidon, 19’1/2ºT), Bahia, Adryan (Pedrinho, Intervalo); Leo Agostinho (Juninho, 19’/2ºT), Gabriel Caipira (GH, Intervalo) e Beto (Arthur Souza, 19’/2ºT). Técnico: Danilo.

Gols: –

Árbitro: João César Ferreira

Auxiliares: Diego Morelli de Oliveira e Eduardo Augusto Borges

Cartões amarelos: Natanael, Luis Gabriel (COR); Vitinho, Arthur Souza (COR)

