Fluminense empresta o meia Yago ao Nova Iguaçu para o Carioca

O Fluminense emprestou o meia Yago Ferreira, de 22 anos, para o Nova Iguaçu. O jogador, que é filho do antigo meio-campista Iranildo, foi anunciado pela equipe da Baixada Fluminense nesta terça-feira (9). Ainda sob contrato com o Tricolor, ele assinou até abril com a equipe iguaçuana.

Para Yago, esta será a oportunidade de estrear como profissional, já que ainda não teve chances no Fluminense. Jogador revelado pelo Tricolor, ele chegou a ser emprestado ao Náutico no ano passado, mas nunca entrou em campo. Pelo Flu, esteve no banco em algumas partidas de 2022 e 2023.

Já na base, o meio-campista conquistou títulos como o Campeonato Carioca Sub-17 e Sub-20. E ele também foi relacionado para partidas do Estadual de 2023, no qual o Tricolor levantou o título ao derrotar o Flamengo. Desta vez, entretanto, ele terá a oportunidade de jogar para valer em algumas partidas do Estadual. A estreia do Nova Iguaçu acontece no dia 18, contra o Sampaio Corrêa em casa.

