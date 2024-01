Athirson é indicado para cargo público, no Ministério do Esporte

O ex-jogador de futebol Athirson recebeu nesta terça-feira (9) a nomeação para ser o novo Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, no Ministério do Esporte. O cargo público chegou às mãos do ex-jogador do Flamengo pelas mãos do ministro André Fufuca. Assim, ele irá substituir José Luiz Ferrarezi neste posto.

Athirson, que tem 46 anos, assume seu primeiro cargo público. Antigo jogador de futebol, ele também chegou a ser treinador e comentarista esportivo. A oportunidade para o antigo jogador de clubes como Flamengo, Santos, Cruzeiro e Juventus, da Itália, aparece em um momento de reformulação na pasta do esporte, que já está em andamento desde o meio do ano passado.

“É uma grande honra poder desempenhar um papel tão importante dentro do futebol brasileiro, e ao mesmo tempo um grande desafio para minha carreira”, disse Athirson, ao portal do Ministério do Esporte.

Na carreira, Athirson esteve em diversos clubes e também na Seleção Brasileira, que defendeu em uma Olimpíada (2000). Aliás, entre seus títulos mais importantes, vencidos em clubes, estão quatro Campeonatos Cariocas, uma Copa dos Campeões e uma Copa Mercosul, pelo Flamengo.

