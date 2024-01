Ex-Cruzeiro é anunciado por clube da segunda divisão argentina

Através de seus canais oficiais, o Chacarita Juniors anunciou a chegada do meio-campista argentino Matías Pisano. Nome esse que, entre 2015 e 2016, teve uma rápida passagem no futebol brasileiro entre clubes como Cruzeiro e Santa Cruz. Segundo informação do clube que milita na segunda divisão da Argentina, o jogador chega com acordo válido até o fim de 2024 em movimentação que representa uma ‘volta pra casa’. Isso porque Pisano é cria da base do Chaca.

Depois, iniciou trajetória onde contabilizou dez clubes (dentro e fora do continente americano) antes de consolidar sua volta ao clube originário. Além dos já citados Cruzeiro e Santa Cruz, foram eles, em ordem cronológica, Independiente, Tijuana, Talleres, Aldosivi (duas passagens), América de Cali, Argentinos Juniors, Atromitos (Grécia) e Palmaflor.

Na temporada 2023, o Chacarita Juniors fez um grande ano no aspecto do aproveitamento. Em 36 jogos, foram 18 vitórias, 13 empates e somente cinco derrotas, contabilizando aproveitamento em vitórias de 50% dos confrontos.

Porém, acabou caindo na primeira rodada da Copa Argentina (derrota por 2 a 0 frente ao Talleres) e, no playoff de acesso para a elite nacional, foi derrotado por 2 a 1, em partida única, contra o Temperley.

Em busca de construir uma nova história, o primeiro desafio deve ocorrer pela Copa Argentina, diante do Tigre. Existe a previsão de que esse duelo ocorra no dia 1° de fevereiro, mas a organização do torneio ainda não confirmou os detalhes de calendário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.