Pochettino, após derrota do Chelsea: ‘Fomos punidos pelos nossos erros’

Na última terça-feira (9), o Chelsea saiu atrás na disputa da semifinal da Copa da Liga Inglesa ao perder para o Middlesbrough, fora de casa, por 1 a 0. Após a derrota, o técnico argentino Mauricio Pochettino lamentou o resultado em comparação ao desempenho apresentado. Na sua avaliação, os Blues tiveram uma correta abordagem da partida no sentido de exercerem pressão e maior volume de jogo. Porém, o maior motivo do resultado negativo foi o que o treinador definiu como ‘punição dos próprios erros’.

Além disso, Pochettino fez questão de frisar que, mesmo sabendo da decepção dos torcedores, o confronto de volta deixa a disputa em aberto:

“A abordagem foi boa, fomos punidos por nossos erros. Podemos entender que os torcedores ficaram desapontados, mas ainda há 90 minutos para jogar.”

A disputa do confronto que valerá vaga na final da Copa da Liga Inglesa está marcado para o dia 23 de janeiro, às 17h (de Brasília), em Stanford Bridge. Como o Boro venceu o embate de ida, qualquer empate classifica o clube do interior do país para a decisão. Por sua vez, o Chelsea precisa vencer, seja por um gol (forçando a prorrogação) ou dois de diferença. Avançando, no segundo caso, diretamente para a final.

No outro lado da disputa, Liverpool e Fulham abrem a semifinal nesta quarta-feira (10), às 17h, em Anfield.

