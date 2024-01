Henry revela que sofreu com depressão ao longo da carreira

Um dos maiores jogadores da história da França e do Arsenal, Thierry Henry fez uma revelação importante em entrevista ao podcast “The Diary Of a CEO”. De acordo com o ex-atacante, ele teve que lidar com a depressão durante a sua carreira de atleta, assim como em sua vida como treinador.

Na entrevista, Henry revelou que não identificou explicitamente a depressão durante a época de jogador, mas que conseguiu se adaptar à doença de alguma forma.

“Devo ter estado em depressão. Eu sabia? Não. Mas me adaptei de certa maneira”, afirmou o francês.

Logo depois, Henry comentou os problemas que passou durante a pandemia de Covid-19, principalmente quando comandava o Montreal, na Major League Soccer. Isso porque ele ficou isolado na cidade canadense, sem poder ver os seus filhos por um ano, o que, sobretudo, agravou sua situação emocional. Posteriormente, o ídolo do Arsenal compartilhou que chorava compulsivamente neste período.

“Eu estava isolado em Montreal e não poder ver meus filhos durante um ano foi difícil. As lágrimas vinham sozinhas. Por que, eu não sei. Talvez elas estivessem lá há muito tempo”, destacou.

HENRY MARCOU ÉPOCA NO ARSENAL

Henry marcou época no Arsenal, atuando de 1999 a 2007. Todavia, a temporada 2003/2004 ficará marcada como a principal da carreira do ex-jogador, quando ele ajudou a levar os Gunners ao título invicto da Premier League. Ele teve passagens também por Monaco, Juventus, Barcelona e New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

Entre os principais títulos de Henry estão um Campeonato Francês e uma Supercopa da França com o Monaco; duas Premier Leagues, duas Supercopas da Inglaterra e três Copas da Inglaterra com o Arsenal; e uma Liga dos Campeões, um Mundial, uma Supercopa da Europa, dois Espanhóis, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha com o Barcelona. Pela França, foi campeão mundial em 1998 e ainda conquistou uma Eurocopa.

