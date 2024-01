Após venda, Flamengo tenta acordo para ter Santos em janeiro

Santos assinou um contrato de três anos com o Fortaleza na última terça-feira (9), mas ainda está nos planos do Flamengo. O goleiro se reapresentou ao Ninho do Urubu nesta semana e pode ser titular nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A informação é do “ge”.

Planejamento do Flamengo

A ideia da diretoria rubro-negra é que Santos dispute dois jogos do Campeonato Carioca e só se apresente ao Fortaleza depois de janeiro. O goleiro, dessa forma, atuaria nas partidas contra Nova Iguaçu e Portuguesa nos dias 21 e 27, em João Pessoa e Natal, respectivamente.

Assim, os dirigentes rubro-negros e tricolores vêm negociando pela melhor forma de realizar esta operação. O Leão se reapresenta nesta quarta-feira (10) e vai disputar três jogos em janeiro. As partidas são contra Horizonte, Barbalha e Iguatu, pelo Campeonato Cearense.

O Flamengo vai com força máxima na próxima quarta-feira (17), diante do Audax, em Manaus, pela estreia do Campeonato Carioca. Em seguida, os comandados de Tite viajam para os Estados Unidos e só retornam no dia 30 de janeiro. A ideia é que Santos agarre durante este período.

Santos está no Flamengo desde 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil com Dorival Jr. O goleiro ganhou sequência com Vítor Pereira em 2023, mas acabou perdendo espaço depois das chegadas de Sampaoli e Tite. O arqueiro disputou 63 jogos pelo clube.

