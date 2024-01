Grupo de John Textor pode deixar o Crystal Palace

Conglomerado comandado por John Textor, sócio majoritário do Botafogo, a Eagle Holding pode vender sua parte no Crystal Palace (ING). Segundo o jornal britânico “The Independent”, o grupo financeiro do magnata norte-americano cogita, há algumas semanas, se desfazer dos cerca de 45% do clube londrino.

Os executivos já teriam feito algumas sondagens em relação aos compradores, embora este movimento ainda esteja na fase inicial. Textor terá, assim, a decisão de “passar o ponto” ou permanecer no Selhurst Park.

O diário destaca que o desejo dos possíveis compradores seria assumir o controle majoritário do Crystal Palace. Neste cenário, seria preciso, então, arrematar, além dos 45% da Eagle Holding, os 10% da fatia que pertence ao empresário Steve Parish, nome com grande influencia no clube e com voz ativa na Premier League.

Ao contrário do Botafogo, Textor não tem a palavra final no Palace e amarga, muitas vezes, o papel de “investidor passivo”, algo que, de acordo com o próprio norte-americano, o incomoda. As decisões do futebol ficam a cargo justamente de Parish. Afinal, ele está no Selhurst Park desde 2010, conta com o respaldo dos conselheiros e livrou o clube da falência.

As ações do Palace são divididas por: John Textor (45%), David Blitzer (18%), Josh Harris (18%), Steve Parish (10%), Robert Franco e outros investidores (9%).

Além de sua participação no Palace, a Eagle Holding comanda, atualmente, Botafogo, Lyon (FRA) e RWD Molenbeek (BEL).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.