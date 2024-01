Corinthians apresenta Palacios, que avisa: ‘Vou dar o máximo de mim’

O Corinthians apresentou, nesta quarta-feira (10), o lateral-esquerdo Diego Palacios. Ele chega para disputar uma vaga no setor com Matheus Bidu e Hugo, este último chegou do Goiás também em 2024. Em sua coletiva de apresentação, o jogador comentou sobre as características de jogo, arrancou boas risadas dos jornalistas e revelou que se inspira em Marcelo, do Fluminense.

“Do Brasil saíram os melhores jogadores do mundo, o meu favorito é Marcelo, estou sempre vendo ele. O Corinthians vai ter um jogador que luta pela equipe, que quer se divertir em campo, trabalhar, vou dar o máximo de mim, por isso vim”, disse Palacios, que prosseguiu.

“Eu gosto muito de atacar, é o que mais gosto. E depois ajudar o time a recuperar a bola, sem bola não há futebol. Gosto de atacar espaços, ajudar meus companheiros e buscar o gol. A pressão de fora é necessária, todo jogador precisa de pressão. Se a torcida fizer, vamos responder. Esperamos que a torcida sempre vá ao estádio nos apoiar”, completou o lateral.

Palacios quer reencontrar amigo no Corinthians

Por fim, Palacios também deve encontrar o compatriota Torres, que está deixando o Santos Laguna para acertar com o Timão. Aliás, o jogador não escondeu a ansiedade por trabalhar novamente com o amigo.

“Estou contente que venha o Felix, é o melhor zagueiro do Equador, vai nos ajudar muito. Estava rezando para que ele viesse. Fico feliz que ele venha e conheça essa família que é o Corinthians. Que venha somar, é o mais importante”, finalizou Palacios.

