Palmeiras atinge meta de vendas de 2024 em apenas dez dias

O ano tem apenas dez dias, mas o Palmeiras já cumpriu o primeiro objetivo de 2024. Afinal, o clube estipulou sua meta orçamentária no final de 2023 e previu lucrar cerca de R$295,1 milhões em venda de jogadores. Com sete negociações encaminhadas, o Verdão bateu e ultrapassou estes valores.

Apenas com a venda de Endrick, o Palmeiras vai receber R$ 187 milhões fixos do Real Madrid. O Alviverde ainda pode abocanhar mais R$ 133 milhões caso o atacante cumpra metas no clube espanhol. Contudo, o Verdão só vai receber esse dinheiro em julho, quando o jovem se mudará para a Europa.

Além disso, o Verdão também acertou outras vendas que impulsionaram seus cofres. Por exemplo, o atacante Artur acertou sua ida para o Zenit, da Rússia, que desembolsou R$ 96 milhões para ter o jogador. Já o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vai pagar R$ 64 milhões para levar o jovem Kevin, que ainda pode render mais R$ 16 milhões por metas batidas. Merentiel, emprestado ao Boca Juniors, vai permanecer no clube argentino, que acionou a cláusula de compra estabelecida em R$ 15 milhões.

Por fim, o Palmeiras também deve lucrar com outros jogadores que não estavam nos seus planos para 2024. Matheus Fernandes, por exemplo, será comprado pelo RB Bragantino por R$ 9,6 milhões. Angulo, que está emprestado ao Orlando City, permanecerá nos Estados Unidos. O Verdão vai lucrar R$ 7,6 milhões. Além disso, o volante Breno, que está no América-MG foi vendido ao Shabab Al Ahli, de Dubai. O Alviverde tem 40% dos direitos do jogador e vai receber R$ 5,8 milhões.

Vendas ajudam Palmeiras a manter elenco campeão

As vendas destes jogadores ajudam o Verdão a manter a base campeã das últimas temporadas. Com a meta orçamentária batida, a diretoria não vê necessidade de se desfazer seus principais atletas. Nos últimos dias, o Palmeiras renovos os contratos de Marcos Rocha, Zé Rafael, Gabriel Menino e Murilo. O goleiro Weverton é outro com negociação encaminhada para aumentar o vínculo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.