Santos Laguna libera Torres para assinar com o Corinthians

A novela acabou. O zagueiro Félix Torres foi liberado pelo Santos Laguna, do México, para viajar ao Brasil e assinar com o Corinthians. Os clubes já tinham chegado a um acordo financeiro desde o ano passado. Contudo, as duas partes demoraram para trocar documentos e garantias bancárias para selar a transferência.

O Timão vai desembolsar R$ 27 milhões para contratar o zagueiro equatoriano, que vai assinar um vínculo de quatro anos. Os mexicanos ainda receberão um valor em bônus caso Félix Torres atinja metas estipuladas em contrato.

Ciente de atrasos do Corinthians em pagamentos de outras negociações, como a de Vera com o Argentinos Juniors, o Santos Laguna exigiu receber à vista uma parte da venda.

Enfim, com o desfecho positivo, Torres viaja ao Brasil para a assinar contrato com o Timão. O novo presidente, Augusto Melo, aliás, precisou assumir o cargo no clube para poder encaminhar a quantia ao Santos Laguna. Contudo, como é uma negociação internacional, o valor não chega no ato para o clube mexicano.

Segundo a avaliação, o defensor desembarcará ao Parque São Jorge para ser o titular da posição ao lado de Lucas Veríssimo. O comandante Mano Menezes ainda terá Caetano e Raul Gustavo como opções para a zaga. Além disso, o Alvinegro também está próximo de acertar com Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo e que estava no Real Valladolid, da Espanha.

