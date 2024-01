Sonho de Luis Enrique, Kimmich pode trocar Bayern pelo PSG

Titular absoluto do Bayern de Munique, Kimmich pode estar de saída do clube bávaro. O meia, de 28 anos, é um dos desejos de Luis Enrique para reforçar o PSG. O técnico espanhol gostaria de que a contratação fosse fechada ainda nesta janela de transferências. Todavia, o jogador descartou deixar a Alemanha em janeiro. Protagonista também da seleção germânica, ele estaria inclinado a ter experiência profissional em outro país. Os valores da transação não foram divulgados.

Kimmich tem contrato com o Bayern até junho de 2025. De acordo com o canal “Sky Sports”, da Alemanha, e o jornal “L’Équipe”, da França, Luis Enrique quer um meio de campo mais criativo no PSG. Atualmente, o treinador vem escalando Vitinha, o jovem Zaire-Emery e Lee como titulares.

Em contrapartida, o Bayern de Munique está de olho no lateral Mukiele, do PSG, que não vem sendo muito utilizado por Luis Enrique, que tem em Hakimi o seu titular incontestável. Segundo a “Sky Sports”, os bávaros fizeram uma proposta de empréstimo pelo jogador até o fim da temporada, com opção de compra de 25 milhões de euros (R$ 134 milhões). O canal destaca ainda que as negociações não têm envolvimento.

KIMMICH CHEGA AO BAYERN EM 2015

O meia chegou ao Bayern de Munique em 2015, após se destacar pelo RB Leipzig. Até o momento, são 41 gols e 20 títulos conquistados na Baviera, e um expressivo número de 367 jogos disputados.

Na atual temporada, Kimmich entrou em campo 20 vezes, sendo 11 pela Bundesliga e seis pela Liga dos Campeões. O jogador marcou um gol, bem como deu seis assistências para seus companheiros de clube.

Bayern e PSG estão nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Enquanto o time da Baviera encara a Lazio, os franceses pegam a Real Sociedad.

