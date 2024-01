Moreno é apresentado no Palmeiras: ‘Espero estar à altura do clube’

O Palmeiras apresentou, nesta quarta-feira (10), o volante Moreno. O jogador desembarcou no Verdão após boa passagem pelo Racing, da Argentina, e chega para brigar pela posição de titular. Pelo Alviverde, ele vestirá a camisa de número 5 e já explicou suas características dentro de campo. O argentino se mostrou feliz por estar no clube.

“No Racing, eu era volante central, de 5 somente, mas estou à disposição da comissão técnica na posição que me precisarem. Eu me sinto confortável jogando de 5, mas vou estar à disposição deles. O que Palmeiras representa a nível do último ano, da história muito grande, a verdade é que estou muito orgulho e feliz. Espero estar à altura desse grande clube, que fez um esforço muito grande para me contratar e isso que me motiva”, disse Aníbal Moreno.

O atleta era um desejo antigo do Palmeiras. No meio do ano, a diretoria tentou a contratação e a liberação do jogador de imediato, mas a negociação com o Racing não evoluiu. Afinal, o time argentino também estava na disputa da Libertadores e não queria perder um de seus pilares.

“Nós estávamos em plena competição da Libertadores, era muito tentador que um clube como Palmeiras lhe busque, mas sou muito comprometido com clube, com meus companheiros. Quis tomar a decisão com tranquilidade porque não dependia só de mim. O desejo de vir foi maior porque se mostraram muito interessados em mim e graças a Deus estou aqui”, finalizou o volante.

Aníbal Moreno vem sendo ”pedido antigo” de Abel Ferreira

Moreno chega para concretizar um pedido antigo de Abel Ferreira. Afinal, desde que o clube negociou Danilo com o Nottingham Forest, o treinador vem pedindo a chegada de um novo volante. Após mais de um ano, o jogador, enfim, chegou.

