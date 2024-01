Grêmio anuncia a contratação de Marchesin, goleiro argentino

O Grêmio anunciou, nesta quarta-feira (10) a contratação do goleiro argentino Agustín Marchesin. O atleta, vale lembrar, tem 35 anos e assina contrato válido por duas temporadas. O arqueiro foi liberado sem custos pelo Celta de Vigo, da Espanha. Afinal, ele reserva no clube europeu.

Inclusive, a ideia do Tricolor Gaúcho é que Marchesin seja titular em 2024, além de um líder no vestiário por conta de sua experiência na Europa. O goleiro estava no clube espanhol desde 2022. Antes, atuou ainda por Lanus, da Argentina; Santos Laguna e América, ambos do México, e Porto, de Portugal.

Marchesin, vale destacar, tem ainda convocações para a seleção argentina. Ele, inclusive, fez parte do grupo campeão da Copa América em 2021, disputada no Brasil. A primeira convocação foi em 2011. Depois, o arqueiro foi convocado para as Copas América de 2015 e 2019.

Além de Marchesin, o Grêmio fica agora com Gabriel Grando, Felipe Scheibig e Caíque Santos. Em 2024, vale lembrar, o Grêmio disputará Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e Recopa Gaúcha. Caso seja campeão continental, disputará ainda o Mundial de Clubes.

