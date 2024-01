Vasco enfrentará o Bangu no Mané Garrincha, em Brasília

O Vasco deve ter pelo menos dois compromissos pelo Carioca longe do Rio de Janeiro. Isso porque após surgir a possibilidade de ir a Manaus enfrentar o Audax, o Cruz-Maltino também vai encarar o Bangu fora do estado. No caso, no Mané Garrincha, em Brasília, em duelo que será válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O horário foi mantido às 16h.

A Ferj, aliás, já até confirmou a mudança de local da partida. Inicialmente, a partida iria ocorrer no estádio Moça Bonita. Contudo, como o Bangu é o mandante, o clube optou por vender o jogo para a capital do país.

Como enfrentará um dos grandes clubes cariocas do Rio de Janeiro e uma das maiores torcidas do país, haverá uma inversão de mando de campo. Ainda mais em Brasília, que é um grande reduto de vascaínos. Entretanto, vai ser compensado financeiramente tanto pela oferta que recebeu de levar o jogo para a capital do país como na renda com a bilheteria.

Compromissos do Vasco no Uruguai e no Carioca

Provavelmente, este duelo pela quarta rodada do Campeonato Carioca será o segundo em que o Cruz-Maltino utilizará seus principais jogadores. Afinal, grande parte do elenco profissional viajou para Punta del Este, no Uruguai, com o intuito de participar de um torneio amistoso. O Gigante vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Os jogos serão nos dias 18 e 21 de janeiro, respectivamente.

Assim, a tendência é a de que o Vasco utilize um time alternativo nas duas primeiras rodadas do estadual. Ou seja, diante de Boavista, no dia 17 de janeiro, e Sampaio Côrrea, que vai ocorrer quatro dias depois. Nestes dois compromissos, o técnico do time sub-20, Willian Batista comandará a equipe. Como ele está em São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim os treinos para os atletas que permaneceram no Rio de Janeiro são administrados por Ramon Lima, treinador da equipe sub-17.

Gigante no Mané Garrincha após a reforma para o Mundial de 2014

2013

Vasco 0 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro

Vasco 1×1 Corinthians – 16ª rodada do Série A

Flamengo 1 x 1 Vasco – 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

2014

Vila Nova 2 x 1 Vasco – 17ª rodada da Série B

Atlético Goianiense 1 x 1 Vasco – 22ª rodada da Série B

2015

Vasco 0 x 4 São Paulo – 12ª rodada da Série A

2016

Flamengo 1 x 1 Vasco – 4ª rodada da Taça Guanabara

Vila Nova 0 x 2 Vasco – 3ª rodada da Série B

2017

Flamengo 2 x 2 Vasco – 4ª rodada da Taça Rio

2018

Vasco 1 x 4 Corinthians – 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco 1 x 1 Flamengo, 25ª rodada da Série A

2019

Vasco 1 x 0 Fluminense – 5ª rodada da Taça Guanabara

Vasco 1 x 4 Flamengo – 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

2023

Nova Iguaçu 0 x 2 Vasco – 7ª rodada da Taça Guanabara

Trem-AP 0 x 4 Vasco – 1ª rodada da Copa do Brasil

