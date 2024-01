Gabriel Veron destaca parceria com Larcamón no Cruzeiro

Novo atacante do Cruzeiro, Gabriel Veron elogiou o novo treinador da Raposa, Nicolás Larcamón, em sua apresentação oficial para a torcida, nesta quarta-feira (10), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

Inicialmente, o avante ressaltou que o novo comandante tem determinação e busca sempre a vitória. Além disso, ele destacou questões psicológicas e está confiante na parceria.

“Não sei se vocês conseguiram ver, mas é um cara determinado, quer aprender o português para facilitar os atletas. É um cara que gosta de trabalhar mentalmente os jogadores, também conversa muito individualmente. Dentro de campo, ainda não consegui ver porque tive treino lá fora ainda. Mas, pelo que vi aqui dentro, é um excelente técnico e creio que vamos buscar grandes coisas esse ano”, destacou o reforço celeste.

Veron chegou ao Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. Os direitos econômicos, afinal, foram fixados em 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões). A Raposa será responsável pelos vencimentos enquanto ele estiver em Belo Horizonte.

Gabriel Veron apareceu no Palmeiras em 2020 e, comandado por Abel Ferreira, conquistou importantes títulos. Ele levantou a taça da Copa Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão de 2022, Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2020 e 2022).

Afinal, com grande destaque com a camisa do Palmeiras, o Porto comprou o jogador por 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na ocasião). O contrato com o clube português é até 2027. No entanto, o atleta não conseguiu justificar o investimento: em 26 jogos ele marcou um gol e deu quatro assistências.

