Arias recusa futebol russo e treina com personal antes de reapresentação

Com o título inédito da Copa Libertadores, o Fluminense sabe que algumas de suas principais estrelas devem ser sondadas por outros clubes. Nesse sentido, depois da venda de Nino para o Zenit, agora é a vez de Jhon Arias entrar no radar do clube russo. No entanto, o colombiano preferiu recusar uma possível saída. Vale lembrar que, em agosto, o Tricolor já havia recusado uma investida da mesma equipe. A informação é do portal ‘ge’.

Um dos fatores essenciais para a recusa do atleta foi, a princípio, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em virtude do conflito, os clubes russos não disputam a Champions League, como forma de punição imposta pela Fifa. A impossibilidade de atuar na principal competição do Velho Continente pesou na decisão do colombiano.

Jhon Arias foi um dos principais nomes do Fluminense na última temporada e teve uma boa atuação na decisão do Mundial contra o Manchester City, apesar da goleada por 4 a 0. Em janeiro de 2023, o jogador renovou seu contrato até o fim de 2026.

Foco antes da reapresentação

O meia só se reapresentará em 2023 ao lado dos jogadores que disputaram o Mundial e de parte da comissão técnica de Fernando Diniz. Por outro lado, o jogador mantém a forma com o auxílio dos trabalhos de um fisioterapeuta e um personal. No momento, Arias está na Colômbia com a família.

Durante as férias, o jogador tem registrado em suas redes sociais as atividades diárias que tem feito. Na última temporada, o colombiano teve 12 gols marcados e 17 assistências, em 61 partidas. O principal foco do Tricolor de Laranjeiras neste início de temporada é a Recopa Sul-Americana, prevista para os dias 22 e 29 de fevereiro, e a busca pelo tri do Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.